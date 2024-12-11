Как приготовить кутабы с авокадо, кедровыми орехами и зеленью

Кутабы - мучное блюдо азербайджанской кухни, представляющий собой тонкий пирожок в форме полумесяца из пресного теста с различной начинкой.
Кутабы - мучное блюдо азербайджанской кухни, представляющий собой тонкий пирожок в форме полумесяца из пресного теста с различной начинкой.
Итак, кутабы из рисовой бумаги с авокадо, кедровым орехом и зеленью:
Ингридиенты:
Приготовление:
Авокадо размять вилкой, предварительно вымоченные орешки, взбить в блендере с соком лимона, зелень мелко порубить ножом, соединить все компоненты между собой, чуть посолить и поперчить. Бумагу намочить, на одну сторону аккуратно выложить начинку, другой закрыть, лишнее отрезать, украсить зеленью и наслаждаться вкуснейшими кутабами. Готовим с econet
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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