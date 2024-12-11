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Как приготовить кутабы с авокадо, кедровыми орехами и зеленью

Источник: vk.com 11 декабря 2024 5838
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Кутабы - мучное блюдо азербайджанской кухни, представляющий собой тонкий пирожок в форме полумесяца из пресного теста с различной начинкой.

Как приготовить кутабы с авокадо, кедровыми орехами и зеленью

Кутабы - мучное блюдо азербайджанской кухни, представляющий собой тонкий пирожок в форме полумесяца из пресного теста с различной начинкой. 

Итак, кутабы из рисовой бумаги с авокадо, кедровым орехом и зеленью:

Ингридиенты:

  • Авокадо - половинка;
  • Кедровые орешки - горсть;
  • Укроп - 1 пучок;
  • Кинза - 1 пучок;
  • Лимонный сок;
  • Смесь перцев;
  • Гималайская соль;
  • Бумага рисовая

Как приготовить кутабы с авокадо, кедровыми орехами и зеленью

Приготовление:

Авокадо размять вилкой, предварительно вымоченные орешки, взбить в блендере с соком лимона, зелень мелко порубить ножом, соединить все компоненты между собой, чуть посолить и поперчить. Бумагу намочить, на одну сторону аккуратно выложить начинку, другой закрыть, лишнее отрезать, украсить зеленью и наслаждаться вкуснейшими кутабами. Готовим с  econet

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Источник: https://econet.kz/

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