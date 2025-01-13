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Как сделать миндально-апельсиновые конфеты БЕЗ сахара

Источник: Рецепты полезных сладостей 13 января 2025 6492
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наете ли вы, что конфеты могут быть и полезными?! Попробуйте приготовить эти конфеты без сахара

Как сделать миндально-апельсиновые конфеты БЕЗ сахара

Ингредиенты: 

  • 90 гр очищенного миндаля (замочить на 2 часа в воде, промыть и просушить, затем очистить),
  • 2 столовые ложки агавы или кленового сиропа (или меда),
  • 2 столовые ложки растопленного кокосового масла,
  • цедра и сок от одного апельсина, 
  • 50 гр кокосовой стружки для обсыпки.

Приготовление:

Смешать все составляющие в комбайне в течение пары минут до пастообразной консистенции.

Переложить в миску.

При необходимости убрать в холодильник на 10-15 минут, чтобы масса стала потверже.

Скатать из массы небольшие шарики и обвалять их в стружке.

Хранить в холодильнике.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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