Как сделать миндально-апельсиновые конфеты БЕЗ сахара

наете ли вы, что конфеты могут быть и полезными?! Попробуйте приготовить эти конфеты без сахара
Ингредиенты:
Приготовление:
Смешать все составляющие в комбайне в течение пары минут до пастообразной консистенции.
Переложить в миску.
При необходимости убрать в холодильник на 10-15 минут, чтобы масса стала потверже.
Скатать из массы небольшие шарики и обвалять их в стружке.
Хранить в холодильнике.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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