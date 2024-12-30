Новогодний рецепт : Изумительный лосось в апельсиновой глазури с розмарином

Необычное сочетание рыбы и сладкого апельсина наверняка удивит ваших гостей и порадует близких! Приготовить это блюдо совсем несложно, а выглядит оно роскошно!

Необычное сочетание рыбы и сладкого апельсина наверняка удивит ваших гостей и порадует близких! Приготовить это блюдо совсем несложно, а выглядит оно роскошно! Розмарин, чеснок в сочетании с апельсином придадут лососине волшебный аромат.

Лосось в апельсиновой глазури

Вам понадобится:

4 шт. филе лосося

2 зубчика чеснока

2,5 ч.л. рубленого свежего розмарина

5 ст.л. рыбного бульона

1,5 ч.л. тертой цедры апельсина,

2/3 ст. апельсинового сока,

1 ст.л. лимонного сока,

1,5 ст.л. меда,

1,5 ч.л. кукурузного крахмала,

2 ч.л. оливкового масла,

соль и молотый черный перец по вкусу

Приготовление.

На среднем огне разогрейте большую сковороду с оливковым маслом и обжарьте кусочки лосося с обеих сторон по 3 минуты, посыпьте перцем и переложите на тарелку.

В кастрюле (или глубокой сковороде) положите измельченный чеснок, розмарин и обжарьте полминуты, затем добавьте 1/4 ст. бульона и варите, пока смесь немного не загустеет. Положите апельсиновую цедру, влейте апельсиновый и лимонный сок, мед.

В небольшой миске смешайте оставшуюся 1 ст.л. куриного бульона с кукурузным крахмалом, влейте в кастрюлю, всыпьте соль и перец по вкусу, доведите смесь до кипения и покипятите пару минут, постоянно помешивая.

Положите в кастрюлю филе лосося и полейте его соусом. Сразу же подавайте!

Готовьте с любовью! econet