Новогодний рецепт : Изумительный лосось в апельсиновой глазури с розмарином

Необычное сочетание рыбы и сладкого апельсина наверняка удивит ваших гостей и порадует близких! Приготовить это блюдо совсем несложно, а выглядит оно роскошно!
Необычное сочетание рыбы и сладкого апельсина наверняка удивит ваших гостей и порадует близких! Приготовить это блюдо совсем несложно, а выглядит оно роскошно! Розмарин, чеснок в сочетании с апельсином придадут лососине волшебный аромат.
Вам понадобится:
Приготовление.
На среднем огне разогрейте большую сковороду с оливковым маслом и обжарьте кусочки лосося с обеих сторон по 3 минуты, посыпьте перцем и переложите на тарелку.
В кастрюле (или глубокой сковороде) положите измельченный чеснок, розмарин и обжарьте полминуты, затем добавьте 1/4 ст. бульона и варите, пока смесь немного не загустеет. Положите апельсиновую цедру, влейте апельсиновый и лимонный сок, мед.
В небольшой миске смешайте оставшуюся 1 ст.л. куриного бульона с кукурузным крахмалом, влейте в кастрюлю, всыпьте соль и перец по вкусу, доведите смесь до кипения и покипятите пару минут, постоянно помешивая.
Положите в кастрюлю филе лосося и полейте его соусом. Сразу же подавайте!
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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