Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Лайфхак
  4. Оригинальные способы упаковать подарки под елку

Оригинальные способы упаковать подарки под елку

Источник: facebook.com 30 декабря 2024 7738
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Потратить вечер на то, чтобы сделать десяток пакетиков из старой газеты? Бред – скажете вы. Сейчас ведь на каждом шагу можно заказать упаковку для любого подарка, самому подобрать расцветку бумаги, лент и бантика. Но те, кто любит дарить и получать в дар нечто оригинальное и неординарное, поймет меня с полуслова. Подарок, подобранный со знанием дела, с толком и расстановкой, да еще и преподнесенный красиво… мечта любого!

Оригинальные способы упаковать подарки под елку

Потратить вечер на то, чтобы сделать десяток пакетиков из старой газеты? Бред – скажете вы. Сейчас ведь на каждом шагу можно заказать упаковку для любого подарка, самому подобрать расцветку бумаги, лент и бантика. Но те, кто любит дарить и получать в дар нечто оригинальное и неординарное, поймет меня с полуслова. Подарок, подобранный со знанием дела, с толком и расстановкой, да еще и преподнесенный красиво… мечта любого! Итак, как же сделать из упаковки нечто неподражаемое? 

Оригинальные способы упаковать подарки под елку

Оригинальные способы упаковать подарки под елку

Оригинальные способы упаковать подарки под елку

Оригинальные способы упаковать подарки под елку

Оригинальные способы упаковать подарки под елку

Оригинальные способы упаковать подарки под елку

Оригинальные способы упаковать подарки под елку

Оригинальные способы упаковать подарки под елку

Оригинальные способы упаковать подарки под елку

Оригинальные способы упаковать подарки под елку

Оригинальные способы упаковать подарки под елку

Оригинальные способы упаковать подарки под елку

Оригинальные способы упаковать подарки под елку

Оригинальные способы упаковать подарки под елку

Оригинальные способы упаковать подарки под елку

Оригинальные способы упаковать подарки под елку

Оригинальные способы упаковать подарки под елку

Оригинальные способы упаковать подарки под елку

Оригинальные способы упаковать подарки под елку

Оригинальные способы упаковать подарки под елку

Оригинальные способы упаковать подарки под елку

Оригинальные способы упаковать подарки под елку

Оригинальные способы упаковать подарки под елку

Оригинальные способы упаковать подарки под елку

Оригинальные способы упаковать подарки под елку

опубликовано econet

Это Вам будет интересно:

9 способов приучить себя есть меньше

Во сколько нужно ложиться спать, чтобы просыпаться бодрым? Эта таблица — просто находка!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

лайфхак подарки упаковка новый год жизнь

Еще от facebook.com

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    В основном, свободу человек проявляет только в выборе зависимости. Герман Гессе
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.