Изумительная утренняя каша из амаранта с курагой

Эта отличная утренняя каша обладает сильным вкусом и консистенцией, к которой нужно немного привыкнуть. Но вы полюбите ее, как только попробуете.
Эта отличная утренняя каша обладает сильным вкусом и консистенцией, к которой нужно немного привыкнуть. Но вы полюбите ее, как только попробуете.
Ингредиенты:
Как приготовить:
Вымочите абрикосы и изюм в апельсиновом соке по крайней мере в течение часа.
Нарежьте абрикос полосками среднего размера.
Смешайте фрукты с амарантом и водой в кастрюле и доведите до кипения.
Добавьте соль.
Накройте и уменьшите огонь. Поставьте пламяотражатель.
Варите 30 минут.
Консистенция будет вязкой и странной, но, думаем, вам она понравится.
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Источник: https://econet.kz/
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