Пюре из цветной капусты — полезная альтернатива привычному картофелю

Надоело обычное картофельное пюре и вы ищете ему альтернативу? Прекрасным решением станет воздушное пюре из цветной капусты с сельдереем, которое является отличным гарниром к рыбе.
Надоело обычное картофельное пюре и вы ищете ему альтернативу?
Прекрасным решением станет воздушное пюре из цветной капусты с сельдереем, которое является отличным гарниром к рыбе.
Ингредиенты (на 6-8 порций):
Букет гарни (3 веточки тимьяна и 1 лавровый листа, перевязанные марлей)
Приготовление:
Смешайте цветную капусту, корень сельдерея, картофель и букет гарни вместе в большой кастрюле. Налейте воду, чтоб она закрывала ингредиенты.
Доведите до кипения и варите на медленном огне, накройте крышкой, готовьте до тех пор, покавсе овощи не станут мягкими. Отбросьте овощи на дуршлаг ли сито, удалите букет гарни. Все ингредиенты поместите в кухонный комбайн. Добавьте чеснок, масло и пюре, взбивайте до получения однородной массы. Добавьте остальные ингредиенты, снова перемешайте.
Попробуйте, возможно придётся добавить ещё немного приправ по вкусу.
Разложите по тарелкам и украсьте веточками тимьяна, подавайте теплым. Наслаждайтесь!
Готовьте с любовью!econet
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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