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Полезный торт: Тыква и Шоколад

Источник: Econet 24 октября 2024 6466
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Даже торты могут полезными! Самое время убедиться в этом и приготовить тортик без выпечки, без сахара и без муки!

Полезный торт: Тыква и Шоколад

Даже торты могут полезными! Самое время убедиться в этом и  приготовить тортик без выпечки, без сахара и без муки!

Ингредиенты для нижнего слоя:

  • тыква (300г)
  • яблоки (2шт)
  • корица (ч.л.)
  • аореховая паста (2 ч..л.)
  • изюм (50г)
  • кокосовый сахар (5 ст.л.)
  • грецкие орехи (пол стакана)
  • кокосовое масло (2 ст.л.)

Ингредиенты для второго слоя:

  • шпинат (50г)
  • листья мяты (с пары веточек)
  • сок 1-го лайма
  • орехи кешью (пол стакана)
  • кокосовое масло (2 ст.л.)
  • финики (4шт)
  • сироп агавы (4 ст.л.или любой др. подсластитель)

Верхний слой:

  • масло-какао (40г)
  • сырое какао в порошке (2ст.л.)
  • кокосовый сироп (2 ст.л.)

Полезный торт: Тыква и Шоколад

Как приготовить:

Грецкие орехи и изюм замочить в воде. Тыкву и яблоки порезать на кусочки, присыпать корицей и кокосовым сахаром и отправить запекаться в духовку до мягкости. Остудить и взбить в блендере с орехами и изюмом.

Растопить кокосовое масло и смешать с ореховой пастой, затем ввести остальные ингредиенты из блендера. Хорошо вымешать и выложить слоем в силиконовую форму или в разъёмную, предварительно выстелив пергаментом. Отправить в морозильную камеру, пока будем готовить следующий слой.

Орехи кешью замочить в воде, желательно на несколько часов. Затем слить воду и взбить в блендере, можно подлить немного свежей воды. Растопить кокосовое масло и смешать с получившейся пастой из кешью. Остальные ингредиенты взбить в блендере и присоединить к кокосовому маслу. Полученную массу выложить вторым слоем в форму и поставить в морозильник, пока будем делать шоколад.

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Для приготовления шоколада растопим на водяной бане масло-какао, добавим порошок сырого какао и кокосовый сироп. Польём шоколадом наш торт и отправим в заморозку до полного застывания (на 3-4 часа). Подаём к столу, предварительно подержав торт при комнатной температуре около 15 минут.

Готовим с любовью! econet

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Источник: https://econet.kz/

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