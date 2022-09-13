Как быстро приготовить крем-суп из цветной капусты

Питательный пряный суп пюре из цветной капусты на кокосовом молоке - это поистине идеальное блюдо для холодной осенне-зимней поры. Налейте себе чашечку это вкуснейшего супа и наслаждайтесь теплом, которое он вам подарит.
Питательный пряный суп пюре из цветной капусты на кокосовом молоке - это поистине идеальное блюдо для холодной осенне-зимней поры. Налейте себе чашечку это вкуснейшего супа и наслаждайтесь теплом, которое он вам подарит.
Считается, что с приближением зимы стоит перейти от калорийной пищи к более легкой, исключить жирное, жареное, копченое. С наступлением холодов мы меньше гуляем, больше времени проводим дома в тепле. Организму становится тяжелее справляться с едой и нужно сделать все, чтобы ему облегчить задачу.
Если вы следите за своим здоровьем и питанием, ну или если вы просто хотите попробовать что-то новое и интересное, вам точно придется по вкусу суп пюре из цветной капусты. Легкий, но в то же самое время питательный, этот суп непременно войдет в ваше осенне-зимнее меню.
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Почему именно цветная капуста?
Цветная капуста — уникальный диетический продукт. Её калорийность составляет всего 25 ккал на 100 гр, а усваивается она намного лучше, чем другие виды капусты. Помимо этого в ней содержатся витамины группы B, она богата витамином С, а также минералами кальцием и калием. Бульон из цветной капусты не уступает по питательности и вкусу куриному.
Часто люди задаются вопросом, а почему она вообще «цветная», кочан-то белый… На это интернет источники отвечают, что у белокочанной капусты мы употребляем в пищу листья, а у цветной — молодые соцветия, вот отсюда и название.
Цветную капусту можно есть как в сыром виде (добавлять в салаты, например), так и после термообработки (в основном вареном или печеном виде). Естественно, в сыром виде можно есть только свежую молодую капусту, если она немного полежала и начали появляться коричневые пятнышки, рекомендуется перед варкой предварительно их срезать. Если капуста зацвела, есть её уже нельзя.
Суп пюре из цветной капусты по этому рецепту получается очень вкусным, с нежной однородной текстурой и мягким слегка сладковатым привкусом благодаря карамелизированному луку.
Ингредиенты:
Цветная капуста - 600 гр
Лук репчатый - 4 шт
Морковь - 1 шт
Перец черный - щепотка
Соль - по вкусу
Оливковое масло - 3 столовых ложки
Тимьян свежий - 1 веточка
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Как приготовить:
1. Лук почистить и порезать полукольцами. Цветную капусту промыть и разобрать на мелкие соцветия. Морковь почистить и порезать на 4 части.
2. Сковороду поставить на огонь, влить оливковое или любое другое растительное масло. Обжарить лук до тех пор, пока он не станет приятного карамельного цвета.
3. Цветную капусту отварить с морковью. Когда капуста будет готова, вынуть морковь из бульона, она нам больше не понадобится.
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4. К цветной капусте добавить лук, тимьян, затем уменьшить огонь и варить суп еще 10 минут.
5. Снять суп с огня, добавить соль и перец по вкусу. Затем измельчить содержимое погружным блендером до однородного состояния пюре.
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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