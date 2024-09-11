Необычный рецепт из обычных продуктов: луковое варенье

Луковое варенье — это практически универсальное блюдо, которое прекрасно сочетается с мясом, овощами и может выступать как начинка для пирога. Многие консервируют его наравне с обычными джемами.
Луковое варенье — это практически универсальное блюдо, которое прекрасно сочетается с мясом, овощами и может выступать как начинка для пирога. Многие консервируют его наравне с обычными джемами.
Лук нужно почистить и порезать тонкими полукольцами. Можно использовать не только репчатый, но и красный.
Возьмите кастрюлю с толстым дном. Поставьте на медленный огонь. Разогрейте в ней масло. Положите лук и обжарьте до прозрачного состояния. Добавьте специи. Выбрать можно те, которые вам по вкусу. Например, тимьян, чёрный перец, немного измельчённого тмина.
Когда лук станет мягким и прозрачным, включайте большой огонь. Добавьте вино и сахар. Хорошо перемешайте и позвольте алкоголю испариться. Варенье начнёт густеть и темнеть.
Влейте бальзамический уксус и посолите. Постоянно помешивайте варенье: если лук пригорит, блюдо будет испорчено. Когда джем станет густым и тёмно-коричневым, снимайте с огня.
Варенье можно подавать на гренке или в соуснике. Хорошо подойдёт к мясу или сырной тарелке.
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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