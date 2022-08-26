Этот коктейль восстановит силы после тренировки

Сельдерей и банан богаты электролитами натрия и калия (который вы теряете, когда потеете).

Сельдерей и банан богаты электролитами натрия и калия (который вы теряете, когда потеете). Вместе с белками, которые содержатся в ореховом масле, такой состав коктейля дает отличный восстанавливающий эффект. Этот напиток просто незаменим для тех, кто посещает тренажерный зал или занимается другими видами спорта. Пейте этот смузи после тренировки и будьте здоровы!

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Зелёный восстанавливающий смузи

Ингредиенты :

1 стебель сельдерея с листьями

1 маленькая горстка капусты кале или шпината

1 спелый банан, очищенный

1 киви, очищенный

1/2 авокадо, очищенного

1 лайм (сок)

1 ст. л. протеинового порошка, (по желанию)

1 ст. л. миндального масла или замоченного миндаля

1 чашка кокосовой воды или зернового молока на выбор

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты в блендере с несколькими кубиками льда до получения однородной массы. Наслаждайтесь вкусным и полезным напитком!