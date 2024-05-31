Как приготовить воздушные сырники без жарки

Попробовала еще один рецепт сырников в духовке, на этот раз без муки. Получилось супер, очень воздушные, нежные и тающие во рту, буду теперь готовить именно так всегда. Самое главное, все очень быстро делается.
Попробовала еще один рецепт сырников в духовке, на этот раз без муки. Получилось супер, очень воздушные, нежные и тающие во рту, буду теперь готовить именно так всегда. Самое главное, все очень быстро делается.
Время приготовления: 30 минут
Порций: 2
Сложность блюда: 2 из 5
Ингредиенты:
Как приготовить:
1. Сначала творог смешаем с сахаром, ванилином и яйцами. Затем добавим масло, манку, разрыхлитель и сметану. Тщательно перемешиваем до однородности.
2. Выкладываем тесто в формочки и ставим в разогретую до 180-200* духовку на 20-30 мин.
Сырнички остудить, аккуратно достать из формочек.
Приятного аппетита! Готовим с любовью! econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий