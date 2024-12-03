Котлеты из баклажанов с шампиньонами и сладким перцем

Очень интересное блюдо получилось, с широкой гаммой вкуса - от островатого баклажана и пикантного сыра, до сладости перца и нежности шампиньонов. Любителям баклажанов точно понравится!
Очень интересное блюдо получилось, с широкой гаммой вкуса - от островатого баклажана и пикантного сыра, до сладости перца и нежности шампиньонов. Любителям (да и нелюбителям) баклажанов точно понравится!
Время приготовления: 60 минут
Порций: 4
Сложность блюда: 2 из 5
Вам потребуется:
Как приготовить:
1. Овощи помыть, смазать растительным маслом и запечь при Т 200С в духовом шкафу 20-30 минут. Грибы приготовятся раньше, поэтому их достать минут через 10.
2. Шампиньоны мелко нарезать.
3. Перец завернуть в пакет и оставить минут на 10, чтобы кожица легко отошла.
4. У баклажанов и перца снять кожицу. Хорошенько отжать от лишней влаги.
5. Нарезать баклажаны на кусочки и измельчить в блендере. Перец нарезать мелким кубиком
6. Смешать в глубокой миске баклажанное пюре, натертый сыр, панировочные сухари и яйцо. Посолить, поперчить и перемешать. Оставить минут на 5, чтобы сухари набухли и масса загустела. Если масса жидковата, добавьте еще сухарей или муки/крахмала.
7. Приготовьте начинку - смешайте мелко нарезанные чеснок и половинку чили, шампиньоны, перец и сушеный орегано. Посолите, поперчите.
8. На доску или на руку насыпьте муки, положите лепешку из баклажанно-сырного фарша, на нее - начинку из перца и грибов.
9. Соедините края, обваляйте в муке. жарить на растительном масле на среднем огне до зарумянивания.
10. Для украшения можно на каждую сырую котлету при помощи белка приклеить пластинки шампиньонов.
Приятного аппетита! Готовим с любвью! econet
Автор: Лариса Seagull
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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