Конвертики из запеченного перца с халуми

Обычно перец разрезают пополам, внутрь кладут сыр и так запекают. Мы же предлагаем более изящную версию – конвертики...

Запеченный перец с халуми очень популярен на Кипре. Обычно перец разрезают пополам, внутрь кладут сыр и так запекают. Мы же предлагаем более изящную версию – конвертики.

И пусть вас не пугает кажущаяся сложность процесса: готовится закуска довольно быстро.

Такие же конвертики можно сделать из цукини или баклажанов.

Ингредиенты: