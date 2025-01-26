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Конвертики из запеченного перца с халуми

Источник: gastronom.ru 26 января 2025 6514
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Обычно перец разрезают пополам, внутрь кладут сыр и так запекают. Мы же предлагаем более изящную версию – конвертики...

Конвертики из запеченного перца с халуми

Запеченный перец с халуми очень популярен на Кипре. Обычно перец разрезают пополам, внутрь кладут сыр и так запекают. Мы же предлагаем более изящную версию – конвертики.

И пусть вас не пугает кажущаяся сложность процесса: готовится закуска довольно быстро.

Такие же конвертики можно сделать из цукини или баклажанов.

Ингредиенты:

  • 4 больших красных сладких перца
  • 200 г сыра халуми
  • 1 красный перец чили
  • 1 ч. л. сушеного орегано или 4 веточки свежего
  • 4 маслины
  • 1 лимон

Конвертики из запеченного перца с халуми

Приготовление:

1. Перец чили разрежьте вдоль и удалите семена, мелко нарежьте.

2. У маслин выньте косточки и нашинкуйте соломкой. Натрите цедру лимона, выжмите сок.

3. Сладкий перец запеките в духовке. Он должен быть достаточно мягким, чтобы в него завернуть сыр, но держать форму – не расползаться.

4. Снимите с перца кожицу. Сделайте один надрез и раскройте перец. Удалите семена и перегородки, обрежьте снизу и сверху так, чтобы получился прямоугольник.

5. Разрежьте халуми на 4 куска. Положите каждый в центр полоски из перца. Полейте лимонным соком, посыпьте цедрой, чили, маслинами и орегано.

6. Оберните перцы вокруг сыра и обвяжите кухонным шпагатом. Жарьте конверты на гриле с двух сторон, 5 мин., пока перец не зарумянится, а сыр не начнет плавиться.опубликовано econet

 Готовим с любовьюeconet!  Приятного аппетита!

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Источник: https://econet.kz/

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