Птифур: мини-пирожные на один укус

Очень люблю маленькие пирожные, птифуры, на один укус. Их хорошо готовить для вечеринки, фуршета, девичника, когда совсем не обязательно чинно сидеть за сервированным столом. И лакомиться ими в непринужденной обстановке, с чашечкой чая или даже бокальчиком легкого белого вина...
Очень люблю маленькие пирожные, птифуры, на один укус. Их хорошо готовить для вечеринки, фуршета, девичника, когда совсем не обязательно чинно сидеть за сервированным столом. И лакомиться ими в непринужденной обстановке, с чашечкой чая или даже бокальчиком легкого белого вина...
На вкус они просто нежнейшие! Бисквит просто тает во рту, да еще пахнут кокосом и чаем матча. А еще очень необычные- зеленые!
Время приготовления: 30 минут + охлаждение
Порций: 4-6
Сложность блюда: 3 из 5
Ингредиенты:
Как готовить:
1. Квадратную форму диаметром 20 см. на 20 см. выстелить листами пекарской бумаги, смазанной сливочным маслом. Духовку разогреть до 180 град. Сгущенной молоко и масло оставить при комнатной температуре на 2- 3 часа.
2. Яйца взбить с пудрой до пышности. Добавить матчу. Осторожно лопаткой вмешать муку и растопленное охлажденное сливочное масло. Выложить массу в форму и выпекать около 12-15 минут. Остудить.
Выложить из формы и нарезать на ровные квадратики со стороной 3 см.
Это Вам будет интересно:
Расскрываем секреты: как приготовить вкусные салатные заправки без масла
3. Взбить масло со сгущенкой до пышности. Осторожно нанести на все стороны слой крема и с помощью двух вилок обильно обсыпать кокосовой стружкой. Выложить пирожные по манжеткам и остудить в холодильнике.
Готовим с любовью, econet! Приятного аппетита!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий