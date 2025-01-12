Запечённый картофель с соусом из авокадо

Что мы уже только не придумываем, дабы разнообразить приготовление нашего любимого всей страной овоща. Стоит попробовать картофель с соусом из авокадо.

Что мы уже только не придумываем, дабы разнообразить приготовление нашего любимого всей страной овоща. Стоит попробовать картофель с соусом из авокадо.

Ингредиенты (на 4 порции):

900 г картофеля

3 ст.л. масла, желательно масло виноградной косточки

соль

Для авокадного соуса

2 авокадо

сок 2 лимонов

1\4 ст. свежего укропа

2 зубчика чеснока

1\2 ч.л. соли



Как приготовить:

Доведите большую кастрюлю солёной воды до кипения, добавьте картофель. Варите до мягкости 15 минут. Слейте воду, отложите в сторону.

Нагрейте духовку до 190С, выложите противень бумагой для выпечки. Переложите картофель на противень. Приплюсните каждый клубень так, как показано на картинке.

Сбрызните оливковым маслом, присыпьте солью, выпекайте в духовке 25-30 минут.

Для авокадного соуса смешайте все ингредиенты в кухонном комбайне, взбивайте до однородной консистенции.опубликовано econet

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