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Запечённый картофель с соусом из авокадо

Источник: Econet 12 января 2025 6372
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Что мы уже только не придумываем, дабы разнообразить приготовление нашего любимого всей страной овоща. Стоит попробовать картофель с соусом из авокадо.

Запечённый картофель с соусом из авокадо

Что мы уже только не придумываем, дабы разнообразить приготовление нашего любимого всей страной овоща. Стоит попробовать картофель с соусом из авокадо.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 900 г картофеля
  • 3 ст.л. масла, желательно масло виноградной косточки
  • соль 

Для авокадного соуса

  • 2 авокадо 
  • сок 2 лимонов
  • 1\4 ст. свежего укропа
  • 2 зубчика чеснока
  • 1\2 ч.л. соли

Запечённый картофель с соусом из авокадо


Как приготовить:

Доведите большую кастрюлю солёной воды до кипения, добавьте картофель. Варите до мягкости 15 минут. Слейте воду, отложите в сторону.

Нагрейте духовку до 190С, выложите противень бумагой для выпечки. Переложите картофель на противень. Приплюсните каждый клубень так, как показано на картинке.

Сбрызните оливковым маслом, присыпьте солью, выпекайте в духовке 25-30 минут.

Для авокадного соуса смешайте все ингредиенты в кухонном комбайне, взбивайте до однородной консистенции.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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еда рецепты картофель авокадо

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