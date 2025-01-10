Цветная капуста под соусом из кешью и изюма

Разнообразные вкусы полезнейшему овощу придают соусы, на этот раз мы предлагаем сладковатый на основе изюма и кешью. Не бойтесь экспериментировать!
Разнообразные вкусы полезнейшему овощу придают соусы, на этот раз мы предлагаем сладковатый на основе изюма и кешью. Не бойтесь экспериментировать!
Ингредиенты:
Как приготовить:
Разогрейте духовку до 200С.
Сбрызните противень оливковым маслом. Пометите на него соцветия капусты. Сбрызните маслом ещё раз. Приправьте солью и перцем. Запекайте в течение 40 минут (перевернув соцветия спустя 20 минут).
Пока выпекается капуста, поместите изюм в миску с 1\2 ст. кипятка. Дайте настояться 15 минут.
Слейте почти всю воду, оставив 2 столовых ложки. Смешайте изюм, оставленную воду, кешью, оливковое масло и бальзамический уксус в блендере. Взбивайте до однородной консистенции.
Распределите соус по капусте. Готово!опубликовано econet
Готовим с любовью, econet! Приятного аппетита!
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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