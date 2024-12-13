Как быстро приготовить гриссини из чиа с сыром

Замечательный аналог хлебцев, мне нравится есть их с супами, и с утра на завтрак с омлетом. А так же замечательная закуска к вину. Делаются очень просто и достаточно быстро.
Замечательный аналог хлебцев, мне нравится есть их с супами, и с утра на завтрак с омлетом. А так же замечательная закуска к вину. Делаются очень просто и достаточно быстро.
Ингредиенты:
Как приготовить:
Сыр натрите на мелкой терке.
Возьмите глубокую миску, смешайте все сухие ингредиенты (семена чиа, сыр чеддер, псиллиум, орегано, паприку, соль, перец и тщательно перемешайте.
Затем добавьте оливковое масло, воду и замесите тесто.
Застелите противень пергаментной бумагой, или силиконовым ковриком для выпекания.
Раскатайте или разровняйте руками тесто ровным слоем, примерно 2 — 3 мм.
Раскатывать будет удобнее, если накрыть тесто пищевой пленкой.
Поставьте выпекаться при температуре 190ºС на 30-35 мин. масса должна подсохнуть, но не высохнуть полностью.
Выньте из духовки, нарежьте на полоски или как вам больше понравится.
И поставьте еще в духовку на пять минут.
Достаньте из духовки и дайте остыть.
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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