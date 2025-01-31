Изумительный салат Табуле из цветной капусты

Табуле с хрустящим кускусом из молотой цветной капусты лучше подавать в маленьких индивидуальных салатницах...
ИНГРЕДИЕНТЫ:
РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Залейте изюм горячей водой, распарьте его 20 мин. и отожмите.
Миндаль залейте кипятком и оставьте на 5 мин. или дольше. Воду слейте, очистите миндаль от кожицы, обсушите и крупно порубите ножом.
Цветную капусту разморозьте. Положите её в блендер и измельчите до образования крошки. Переложите в салатницу. Размолотая цветная капуста будет выполнять роль кускуса в табуле – внешне она выглядит очень похоже.
Измельчите мяту и петрушку.
Смешайте зелень и изюм с крошкой из цветной капусты, добавьте миндаль, масло, лимонный сок, чили, посолите и поперчите.
Тщательно перемешайте табуле и поставьте в холодильник на 1–2 ч.
Совет: Табуле с хрустящим кускусом из молотой цветной капусты лучше подавать в маленьких индивидуальных салатницах сам по себе или как гарнир к мясным блюдам, особенно к баранине, запеченной на гриле.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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