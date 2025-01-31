Изумительный салат Табуле из цветной капусты

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Цветную капусту разморозьте. Положите её в блендер и измельчите до образования крошки. Переложите в салатницу. Размолотая цветная капуста будет выполнять роль кускуса в табуле – внешне она выглядит очень похоже.

Миндаль залейте кипятком и оставьте на 5 мин. или дольше. Воду слейте, очистите миндаль от кожицы, обсушите и крупно порубите ножом.

Залейте изюм горячей водой, распарьте его 20 мин. и отожмите.

Измельчите мяту и петрушку.

Смешайте зелень и изюм с крошкой из цветной капусты, добавьте миндаль, масло, лимонный сок, чили, посолите и поперчите.

Тщательно перемешайте табуле и поставьте в холодильник на 1–2 ч.

Совет: Табуле с хрустящим кускусом из молотой цветной капусты лучше подавать в маленьких индивидуальных салатницах сам по себе или как гарнир к мясным блюдам, особенно к баранине, запеченной на гриле.опубликовано econet

Готовим с любовью, econet! Приятного аппетита!

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