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Изумительный салат Табуле из цветной капусты

Источник: Econet 31 января 2025 6554
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Табуле с хрустящим кускусом из молотой цветной капусты лучше подавать в маленьких индивидуальных салатницах...

Изумительный салат Табуле из цветной капусты

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • 1 головка или упаковка замороженной цветной капусты,
  • 4 ст. л. оливкового масла «Extra virgin»,
  • 4 ст. л. лимонного сока,
  • 100 г сырого миндаля,
  • 2 ст. л. изюма,
  • по 1 небольшому пучку мяты и петрушки,
  • 1/2 ч. л. молотого перца чили,
  • соль, свежемолотый черный перец.

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Залейте изюм горячей водой, распарьте его 20 мин. и отожмите.

Миндаль залейте кипятком и оставьте на 5 мин. или дольше. Воду слейте, очистите миндаль от кожицы, обсушите и крупно порубите ножом.

Цветную капусту разморозьте. Положите её в блендер и измельчите до образования крошки. Переложите в салатницу. Размолотая цветная капуста будет выполнять роль кускуса в табуле – внешне она выглядит очень похоже.

Измельчите мяту и петрушку.

Смешайте зелень и изюм с крошкой из цветной капусты, добавьте миндаль, масло, лимонный сок, чили, посолите и поперчите.

Тщательно перемешайте табуле и поставьте в холодильник на 1–2 ч.

Изумительный салат Табуле из цветной капусты

Совет: Табуле с хрустящим кускусом из молотой цветной капусты лучше подавать в маленьких индивидуальных салатницах сам по себе или как гарнир к мясным блюдам, особенно к баранине, запеченной на гриле.опубликовано econet

Готовим с любовьюeconet! Приятного аппетита!

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Источник: https://econet.kz/

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