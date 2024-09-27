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Как приготовить сельдь по-голландски

Источник: dlihoziik.blogspot.com 27 сентября 2024 6282
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Возьмите на вооружение рецепт селедки по-голландски. Такие банки опустошаются за раз!

Как приготовить сельдь по-голландски

Возьмите на вооружение рецепт селедки по-голландски. Такие банки опустошаются за раз! Эта рыбка со стола сметается в первую очередь. Советую очень!

Ингредиенты:

  • Сельдь свежемороженная - 2 шт.,
  • Лук - 2 шт.,
  • Лимон - 0,5 шт.,
  • Сахар - около 6 ч.л.,
  • Соль - 4 ч.л.,
  • Морковь - 1 шт.,
  • Лавровый лист - 10-12 шт.,
  • Чёрный перец - 8-10 горошин (крупно-молотых)

Как готовить:

Лимон нарезаем тонкими кружочками.

Морковь трем на крупной терке.

Лук нарезаем кольцами.

Выкладываем слоями в банку: на дно - несколько колец лука, лавровый лист, щепотку моркови, кусочек лимона, 0,5 ч.л. сахара, щепотку перца.

Сверху - слой сельди.

Затем снова овощи и специи.

И так чередуем слоями, периодически придавливая, пока не доберемся до самого верха банки.

Теперь закрываем плотной крышкой и отправляем в холодильник.

На второй-третий день селёдка готова.

Приготовленная таким образом селедка получается нежная, сладкая, сочная и очень, очень вкусная.

При подаче можно полить растительным маслом и слегка посолить.﻿

Готовьте с любовью! econet

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Источник: https://econet.kz/

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