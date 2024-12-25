5 полезных соусов, которыми можно заменить майонез

Часто нам просто необходим густой и острый соус для традиционных салатов: оливье, селедки под шубой. Но майонез вполне можно заменить на более легкие соусы, которые внесут свежую изюминку в знакомые блюда

Сколько всего рассказано о вреде майонеза. Он и жирный, и слишком калорийный, в нем слишком много соли… Претензий к самому популярному соусу – не перечесть. Но тем не менее мы его покупаем и не можем от него отказатся.

Часто нам просто необходим густой и острый соус для традиционных салатов: оливье, селедки под шубой.

Но майонез вполне можно заменить на более легкие соусы, которые внесут свежую изюминку в знакомые блюда:

1. Чесночно-йогуртовый соус

1 стакан несладкого йогурта

½ головки чеснока

5 ст.л. оливкового масла.

Чеснок почистить и пропустить через пресс. Взбить блендером с йогуртом. Потом добавить масло и опять взбить. Посолить – по вкусу.





2. Творожный соус

1 стакан молока

100 г творога

2 ст. ложки горчицы

Молоко растереть с творогом, добавить горчиуцу и все взбить. Добавить истолченный в ступке тмин, посолить и поперчить.





3. Сметанно-соевый соус

1 стакан сметаны

1 ст.л. соевого соуса

3 зуб. чеснока

Несколько капель бальзамического уксуса

Укроп

Чеснок пропустить через пресс, а зелень очень мелко нарезать. Положить все ингредиенты в блендер и пробить до однородной массы.





4. Сметанно-лаймовый соус с зеленью

1 пучок петрушки

1 стакан сметаны

½ стакана оливкового масла

¼ лайма

Немного горчицы

Соль и перец

Смешать масло, лимонный сок, горчицу

Петрушку измельчить в блендере, добавить сметану, сок четвертинки лайма, горчицу соль и перец. Взбить все до однородной массы. Вливать тонкой струйкой масло, взбивая соус, пока не загустеет.





5. Сметанно-горчичный соус

3 ст. л. сметаны

1 ч. л. горчицы

1 пучок зелени базилика

Зелень базилика измельчить, смешать горчицу и сметану. Добавить к смеси базилик и взбить блендером. опубликовано econet

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