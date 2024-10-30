Салат табуле из киноа

Интересная интерпретация знаменитого средиземноморского салата табуле. В этом рецепте вместо булгура используется киноа, но при желании вы можете заменить его ячневой или перловой крупой. Получится не менее вкусно и диетично! Летом блюдо можно подавать холодным, а осенью или зимой теплым и салат прекрасно согреет вас в ненастный день!
Интересная интерпретация знаменитого средиземноморского салата табуле. В этом рецепте вместо булгура используется киноа, но при желании вы можете заменить его ячневой или перловой крупой. Получится не менее вкусно и диетично! Летом блюдо можно подавать холодным, а осенью или зимой теплым и салат прекрасно согреет вас в ненастный день! Приятного аппетита!
Сложность приготовления - легко
Технология - Варка
Ингридиенты:
Готовим с любовью, econet! Приятного аппетита!
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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