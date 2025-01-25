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Необыкновенно вкусный салат из свеклы

Источник: zveruska.livejournal.com 25 января 2025 6390
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Квиноа - очень вкусная, подходящая для диетического питания крупа. Готовить ее легко, есть вкусно). И в салатах она необыкновенно хороша.

Необыкновенно вкусный салат из свеклы
 
Квиноа - очень вкусная, подходящая для диетического питания крупа. Готовить ее легко, есть вкусно). И в салатах она необыкновенно хороша.

Ингредиенты на 2-4 порции:

  • 125 г квиноа, можно заменить кускусом
  • 3 ст л оливкового масла
  • 1 большой грейпфрут
  • 2-3 небольших запеченных или отварных свеклы
  • микс салатных листьев
  • сок 1/2 лимона
  • 1/2 ч л фруктового или бальзамического уксуса
  • лепестки миндаля, обжаренные
  • соль

Необыкновенно вкусный салат из свеклы

Как готовить:

Очистить грейпфрут от кожуры, каждую дольку отделить от пленок и разрезать пополам. Сок, выделившийся при нарезке грейпфрута, сохранить.

На разогретую сковороду налить 1/2 ст л оливкового масла, положить квиноа, прогреть.

Добавить 1 ст л лимонного сока, посолить, залить 200 мл воды, довести на сильном огне до кипения, затем уменьшить огонь и варить 10-15 минут до готовности или в соответствии с инструкцией на упаковке. Слегка остудить.

Очистить готовую свеклу, нарезать крупными ломтиками. 

Слегка обжарить лепестки миндаля на сухой сковороде.

Приготовить заправку. Смешать в отдельной посуде оставшееся оливковое масло, сок грейпфрута, фруктовый уксус (у нас был малиновый), лимонный сок, соль.

Перемешать в миске квиноа, свеклу, грейпфрут. Заправить получившимся соусом, попробовать на вкус и скорректировать его, добавляя соль или лимонный сок. 

Выложить на порционные тарелки, добавив салатные листья и посыпать лепестками миндаля.

Готовьте с любовью! econet.ru 

Приятного аппетита! опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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