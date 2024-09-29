Нежный яблочный пудинг с кедровыми орешками

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Изюм промыть и замочить в белом вине на 30 мин. Яблоки очистить и нарезать ломтиками, удалив сердцевину.

В сковороде разогреть 1 ст. л. сливочного масла, положить яблоки, всыпать 2 ст. л. сахара. Обжарить, помешивая, 5 мин. Добавить изюм вместе с вином и готовить еще 6–8 мин., до мягкости яблок. Снять с огня и дать остыть.

Оставшееся сливочное масло размягчить и взбить в миске вместе с оставшимся сахаром. По одному, продолжая взбивать, добавить яйца. Постепенно всыпать муку и лимонную цедру, влить молоко и замесить однородное тесто.

Сбрызнуть силиконовую форму водой, переложить в нее яблочную смесь и разровнять поверхность.

Разогреть духовку до 190 °С. Вылить тесто на яблоки, разровнять лопаткой и выпекать 30–35 мин.