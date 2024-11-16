Картофельные пампушки с творогом
Вы можете использовать практически любую начинку, которая вам нравится, сладкий лук и бекон, мясо, грибы, жареные овощи...
Ингредиенты:
- Картофельное пюре — 2+½ чашек
- Картофель — 4 штуки
- Творог — ½ стаканов (можно использовать сыр)
- Пармезан — ⅛ чашек (тертый)
- Зеленый лук — 1/2 чашки (измельчить)
- Жирные сливки — 2-4 ст. ложки
- Сливочно масло — по вкусу
- Соль/перец — по вкусу
Приготовление:
1. Картофель очистить и натереть на терке. Выжмите всю влагу, поместив картофель в марлю.
2. Смешайте тертый картофель с картофельным пюре. Приправьте солью и перцем по вкусу. Отложите в сторону.
3. В другой миске смешайте остальные ингредиенты для сырной начинки (пармезан, творог, лук, сливки, соль/перец).
4. Возьмите около ¼ чашки картофельной смеси и сформируйте пирожок. Затем, возьмите около 1+ ½ чайной ложки сырной начинки и поместить в центре пирожка. Сформируйте пирожок в овальную форму.
5. В сковороде растопите около 2 столовых ложек масла и обжарьте сформированные пирожки. Обжаривайте пампушки на среднем огне, около 5-7 минут с каждой стороны, до золотистого цвета.
Вы можете использовать практически любую начинку, которая нравится: сладкий лук, грибы, жареные овощи, копченый лосось, и т.д., однако мне больше всего по вкусу именно с творогом.
Готовые пампушки складываем на блюдо горочкой, сметана к ним подается отдельно. Можно сверху еще посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки. Кушать пампушки лучше, конечно же, горячими, они так и тают во рту. Я их подаю к борщу. опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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