Картофельные пампушки с творогом

Вы можете использовать практически любую начинку, которая вам нравится, сладкий лук и бекон, мясо, грибы, жареные овощи...

Ингредиенты:

Приготовление:

1. Картофель очистить и натереть на терке. Выжмите всю влагу, поместив картофель в марлю.

2. Смешайте тертый картофель с картофельным пюре. Приправьте солью и перцем по вкусу. Отложите в сторону.

3. В другой миске смешайте остальные ингредиенты для сырной начинки (пармезан, творог, лук, сливки, соль/перец).

4. Возьмите около ¼ чашки картофельной смеси и сформируйте пирожок. Затем, возьмите около 1+ ½ чайной ложки сырной начинки и поместить в центре пирожка. Сформируйте пирожок в овальную форму.

5. В сковороде растопите около 2 столовых ложек масла и обжарьте сформированные пирожки. Обжаривайте пампушки на среднем огне, около 5-7 минут с каждой стороны, до золотистого цвета.