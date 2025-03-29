Брауни с орехами — просто и очень вкусно!

Этот пирог получил свое название за насыщенный шоколадный вкус и цвет. Один из самых простых и вкусных десертов станет еще вкуснее, если добавить в него молотые орехи, а сверху украсить мороженым или горячим соусом.
Этот пирог получил свое название за насыщенный шоколадный вкус и цвет. Один из самых простых и вкусных десертов станет еще вкуснее, если добавить в него молотые орехи, а сверху украсить мороженым или горячим соусом.
КАК ПРИГОТОВИТЬ БРАУНИ С ОРЕХАМИ:
1. Орехи очистить и измельчить в блендере, чтобы получились не очень мелкие кусочки и слегка обжарить на сухой сковороде.
2. Масло порезать на кусочки и растопить на слабом огне. Шоколад разломать на маленькие куски и добавить к маслу. Нагревать эту смесь, непрерывно помешивая, до полной однородности, но не давая ей закипеть. Снять кастрюлю с огня, накрыть крышкой и немного остудить.
3. В отдельной миске взбить яйца до образования пены. Всыпать сахар и еще раз перемешать. Непрерывно помешивая яичную массу, тонкой струйкой влить в нее растопленный шоколад с маслом.
4. Муку смешать с какао и разрыхлителем, просеять и добавить к приготовленной ранее смеси.
5. В тесто добавить рубленые орехи, ваниль и перемешать. Затем всыпать в шоколадное тесто орехи, ванильный сахар и перемешать.
6. Форму застелить пекарской бумагой, слегка смазать растительным маслом и вылить на нее тесто. Выпекать брауни в хорошо разогретой духовке 40–50 минут.
7. Брауни с орехами готовы! опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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