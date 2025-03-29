Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Еда
  4. Брауни с орехами — просто и очень вкусно!

Брауни с орехами — просто и очень вкусно!

Источник: Econet 29 марта 2025 6034
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Этот пирог получил свое название за насыщенный шоколадный вкус и цвет. Один из самых простых и вкусных десертов станет еще вкуснее, если добавить в него молотые орехи, а сверху украсить мороженым или горячим соусом.

Брауни с орехами — просто и очень вкусно!

Этот пирог получил свое название за насыщенный шоколадный вкус и цвет. Один из самых простых и вкусных десертов станет еще вкуснее, если добавить в него молотые орехи, а сверху украсить мороженым или горячим соусом.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • горький шоколад – 200 г
  • молочный шоколад – 200 г
  • сахар – 200 г
  • сливочное масло – 180 г
  • микс из орехов – 150 г
  • яйца – 3 шт.
  • мука – 80 г
  • какао – 50 г
  • разрыхлитель – 1 ч. ложка
  • ваниль – щепотка

КАК ПРИГОТОВИТЬ БРАУНИ С ОРЕХАМИ:

1. Орехи очистить и измельчить в блендере, чтобы получились не очень мелкие кусочки и слегка обжарить на сухой сковороде.

2. Масло порезать на кусочки и растопить на слабом огне. Шоколад разломать на маленькие куски и добавить к маслу. Нагревать эту смесь, непрерывно помешивая, до полной однородности, но не давая ей закипеть. Снять кастрюлю с огня, накрыть крышкой и немного остудить.

3. В отдельной миске взбить яйца до образования пены. Всыпать сахар и еще раз перемешать. Непрерывно помешивая яичную массу, тонкой струйкой влить в нее растопленный шоколад с маслом.

4. Муку смешать с какао и разрыхлителем, просеять и добавить к приготовленной ранее смеси.

5. В тесто добавить рубленые орехи, ваниль и перемешать. Затем всыпать в шоколадное тесто орехи, ванильный сахар и перемешать.

6. Форму застелить пекарской бумагой, слегка смазать растительным маслом и вылить на нее тесто. Выпекать брауни в хорошо разогретой духовке 40–50 минут.

Брауни с орехами — просто и очень вкусно!

7. Брауни с орехами готовы! опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

орехи шоколад выпечка брауни десерт еда рецепт

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Нужно ценить тех, кто действительно делает усилие, чтобы быть частью твоей жизни. С.Есенин
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.