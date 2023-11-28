Где купить запчасти

Привет! Проблемка возникла со стиральной машиной - сломался краник слива. Покупать новую нет возможности (да и старая устраивает), поэтому решили чинить. Но, в местной конторе требуют 1/4 часть от стоимости машинки. За сливной краник! Буду чинить сам, но надо запчасть купить, подскажите где это сделать.
Да, уж - ценник мягко говоря не адекватен работе. Краник стоит около 500 руб, менять его не долго и не требуется спесредств. Запчасти на стиральную машину вашей модели смортите на https://zstock.ru/. Там много чего есть, и кроме стиралок. Оплата онлайн и возможна доставка .
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