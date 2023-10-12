подскажите отель

Отправляюсь в командировку в Новороссийск на 3 дня. Может местные подскажут хороший и не дорогой отель. Можно и хостел. Главные требования: наличие интернета, удобное спальное место, горячая вода (для кофе).
Хотя я и не местный но могу порекомендовать в Новороссийске капсульный отель Кубико https://www.group-amd.ru/kubiko. Вам предлагают индивидуальную шумоизолированную капсулу, отделенную от других деревом. Всё как ваших запросах, плюс ещё оборудованное место для работы, личный шкаф для вещей. Да, кофе и чай бесплатно
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