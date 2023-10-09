Психология

Проверка персонала

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4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

Друзья! Какая-то чертовщина начала происходить в компании. То, неожиданно уходит старый клиент, то проверенный поставщик "кидает", то налоговая начинает новые проверки (хотя всё чисто и прозрачно). Да, и в коллективе как-то стало не уютно Мне посоветовали проверить персонал. Обычные проверки (беседы, тестирование) ничего нового не дали. Но, есть ещё магическая проверка - может кто пользовался? Как результаты?