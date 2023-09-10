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Аноним
Наука и техника

А можно ли перемещать предметы в космосе или в вакууме лазером то есть пучком направленного света?

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Хочу понять можно ли маневрировать в космическом пространстве.

Вопрос задан 10.09.2023
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