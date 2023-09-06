Продолжу - террасная доска из ДПК это современный материал из древесной муки, полимера (полиэтилен низкого давления), красителей и стабилизаторов. Влагоустойчив и долговечен. Почти полностью имитирует дерево. А, купить террасную доску по низкой цене можно только у производителя, так как отсутствуют перекупщики с их "наценкой".