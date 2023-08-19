Здоровье и красота

Возможно ли у Вас вылечить саркому капоши на стадии пятна? Совместимо ли Ваше лечение с лечением ингароном и рефнотом Онкокейр Клиник 308?

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Уважаемый Виктор Александрович! Здравствуйте! Я, Геннадий Сурнинов, 79 лет, житель г. Электросталь Московская область. У меня нашли саркому капоши на начальной стадии. В лечении химиотерапии из-за слабого сердца, фракция выброса 54 % отказали в онкоцентре Балашиха. Онкокейр Клиник 308 дало согласие на лечение на основе фактора некроза опухолей - ФНО, интерферона гамма, курс по 10 уколов подкожно с чередованием 20 дней. Всего 3-6 курсов с перерывом 10 дней. Ежемесячные анализы крови, мочи. А также генетический анализ - определение мутации в гене TNF 308, отвечающий за противоопухолевый иммунитет (сдаётся однократно перед началом лечения), и анализ на определение уровня ФНО в крови TNF conc-(Сдаётся перед началом лечения, затем повторно после 3-его курса лечения). Мониторинг качества жизни. Контрольные обследовантя после 3-го курса цитокиногенетической терапии - лабораторные исследования крови, мочи, КТ, МРТ, ПЭТ-КТ, онкомаркеры. Меня интересует возможно лечение у Вас на основе хлорофилла или другим методом, при этом необходимость цитокиногенетической терапии и совместимость с ней Вашего лечения? С уважением, Г. Сурнинов, 19.08.23.