Здоровье и красота

Если больная мама не приняла мою помощь и отказалась со мной общаться. Как мне с

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Ст со мной общаться. Как мне с ней общаться после?