Для фитнесс центра

Оборудование и разные принадлежности для фитнеса можно заказать на сайте https://starfitshop.ru/fitnes-optom/ и там, как я понимаю все для фитнеса продается по оптовым ценам. Я заказывала там мячи и разную мелочевку для групповых занятий фитнесом. Степ платформы там есть точно и очень неплохие. Там и тренажеры хорошие продаются, рекомендую одним словом посмотреть на данном сайте