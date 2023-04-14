Варенники и пельмени

Вкусные вареники и пельмени можно заказать в интернет магазине https://frozengood.ru/ с доставкой в СПб и по области. мы бывает заказываем когда готовить не хочется. очень вкусные вареники с картошкой и не только. чебуреки тоже очень неплохие. Все ручной работы и начинка очень вкусная. Так что рекомендую