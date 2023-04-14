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Варенники и пельмени

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Так как я расстался с женой то теперь встал вопрос что покупать из продуктов. Готовить сам не люблю и не умею и учиться не хочу. В СПб где то можно заказать доставку вкусных пельменей, вареников, мантов и прочей замороженной еды? Кто в теме - подскажите

Вопрос задан 14.04.2023
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    Ответы на вопрос (1)

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    Вкусные вареники и пельмени можно заказать в интернет магазине https://frozengood.ru/ с доставкой в СПб и по области. мы бывает заказываем когда готовить не хочется. очень вкусные вареники с картошкой и не только. чебуреки тоже очень неплохие. Все ручной работы и начинка очень вкусная. Так что рекомендую

    14.04.2023

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