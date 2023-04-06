Перетянуть руль и сидения

Правильная идея, перетяжка сидений хорошей кожей или экокожей конечно же улучшит экстерьер автомобиля, что не может не отразиться на его цене. Но я бы порекомендовала вам перетянуть все сразу - салон, руль и сидения. Сейчас есть очень хорошие материалы для этого. Ну а новый салон, руль и сидения - это уже наполовину новый автомобиль)