Натяжные потолки

Стоимость натяжных потолков сейчас практически у всех компаний одинаковая, + - копейки какие разница. Каталог потолков можно посмотреть на https://rumexpert.ru/katalog/ и там расчет можно заказать на свои потолки. Рекомендую глянцевый потолок заказывать, матовые как то сильно уныло выглядят. Ну это вам решать конечно