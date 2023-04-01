Представление интересов в ФАС - это важный аспект любого бизнеса. Федеральная Антимонопольная Служба (ФАС) России - это орган, который регулирует конкуренцию на рынке и защищает интересы потребителей.

При возникновении конфликтов с другими компаниями или нарушениях антимонопольного законодательства, необходимо обратиться в ФАС. Однако, процедуры и правила работы в ФАС могут быть сложными и запутанными, и представление интересов в этом органе может потребовать помощи квалифицированных юристов.

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