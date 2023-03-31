Хочу продать часы

Могу посоветовать продать хорошие часы на сайте https://skupkachasov.ru а еще лучше - для начала скинуть им фотографию своих часов и узнать сколько можно за них получить. Скупка швейцарских часов в Москве работает уже давно, мой муж таким образома продал свою Омегу, там стекло треснуто было и он решил избавиться от таких часов. Дали приличную сумму денег даже за часы с треснутым стеклом