Я тоже иногда люблю посмотреть кино про вампиров да и вообще люблю ужастики с черным юмором. Новые фильмы этого жанра конечно же есть. Я обычно открываю сайт https://likefilmdb.ru/list/filmy-pro-vampirov/ и узнаю все про новинки кино. И там же есть советы где можно посмотреть новое кино. Ну и про старые фильмы на сайте тоже можно узнать разные инетресные вещи. Сегодня смотрела Интервью с вампиром (1994) там Том Круз и Бред Питт молодые совсем еще играют