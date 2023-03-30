Нужен хороший кондиционер - недорогой желательно

Кондиционеров сейчас в продаже много. Все зависит от площади охлаждаемого помещения. Вам какой именно нужен? Лучше всего для квартиры покупать обычную сплит-систему. Есть неплохой и недорогой вариант кондиционер настенный Centek CT-65E07+ on/off. Ну а вообще посмотрите не сайте интернет магазина https://bazaklimata.ru/ тем более что у них есть офис продаж в Москве на Варшавском шоссе 56с23 . Лучше всего проконсультироваться перед покупкой кондиционера с специалистами