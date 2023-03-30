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Дом

Нужен хороший кондиционер - недорогой желательно

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Скоро лето, и опять у нас в Москве будет жара, пыль и тд. Хочу новый кондиционер в квартиру установить, старый уже все. Так что ищу какую модель кондиционера сейчас лучше покупать

Вопрос задан 30.03.2023
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    Ответы на вопрос (1)

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    Кондиционеров сейчас в продаже много. Все зависит от площади охлаждаемого помещения. Вам какой именно нужен? Лучше всего для квартиры покупать обычную сплит-систему. Есть неплохой и недорогой вариант кондиционер настенный Centek CT-65E07+ on/off. Ну а вообще посмотрите не сайте интернет магазина https://bazaklimata.ru/ тем более что у них есть офис продаж в Москве на Варшавском шоссе 56с23 . Лучше всего проконсультироваться перед покупкой кондиционера с специалистами

    30.03.2023

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    Комментарии (Всего: 0)

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