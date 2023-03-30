Как правельно

Ну для начало надо писать правидбно а не правельно. А во вторых, на ваш вопрос есть ответ на сайте https://orfographia.ru/besplatno-ili-bezplatno-kak-pravilno/ и на данном сайте вы можете посмотреть еще много вариантов как правильно писать разные слова. То что вы спрашиваете - это хорошо, грамотность еще никому не вредила. Проверить орфографию сейчас можно в онлайн и это и бесплатно и быстро. Я сама иногда проверяю себя