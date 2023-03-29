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КУпить новую машину в автосалоне

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Хочу кУпить новую машину в автосалоне. Подскажите какие есть нюансы при такой покупке? Хочу вольво, может кто подскажет автосалон где можно купить именно такую машину

Вопрос задан 29.03.2023
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    Ответы на вопрос (1)

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    Купить новую машину в автосалоне проще всего. Если есть деньги - то лучше конечно покупать именно в автосалоне. Ну а про нюансы такой покупки и про хорошие автосалоны можно узнать на сайте https://avtotop.info/ и кстати на данном сайте есть упоминание про автосалон где можно купить новую вольво и другие машины. Очень интересный сайт про автомобили, автосалоны и вообще про автомобильную жизнь и новинки автопрома

    29.03.2023

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    Комментарии (Всего: 0)

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