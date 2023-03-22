Что означает Хо на Хеннесси?

Создан в 1870 году правнуком основателя Морисом. Напиток предназначался для друзей Мориса и стал первым коньяком с надписью eXtra Old cognac на этикетке. XO расшифровывается как "Extra Old" - более 100 коньячных спиртов, выдержкой 20-30 лет. хеннесси парадиз экстра можно выбрать продукцию как в подарок или для себя, так и для бизнеса. Mагазин отличается персональным подходом: профессиональные кависты – специалисты по элитному алкоголю – помогают с выбором товара. У нас есть собственный склад, чтобы не заставлять покупателей долго ждать.