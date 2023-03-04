Подпишись
  1. Главная
  2. Вопросы
  3. Кздраавствуйте
Аноним
Здоровье и красота

Кздраавствуйте

  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Здравствуйте, уважаемый Александр Тимофеевич! В октябре прошлого года мне поставили катетер, т. К. Моча Перестала выходить. А через месяц мне пришлось поставить цисто-стому, т. Е. Трубку в живот, т. К. Через мочевой канал было оч. Трудно ставить, потому что коленки свелосудорогой и их было не раз*единить. Атония Мочевого пузыря - поставили диагноз. Теперь меняю катетер каждые. 2недели. Я - лежачая. Ревматоидный Артрит с3х лет. Мне сейчас 69. За мной ухаживает сестра. Можно ли восстановить работу мочевого пузыря? Бре

Вопрос задан 04.03.2023
24
Нравится
Коментарий
Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

    Ответы на вопрос (0)

    Пригласить эксперта
    Написать ответ
    Ответить
    Похожие вопросы
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.