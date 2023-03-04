Здоровье и красота

Кздраавствуйте

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Здравствуйте, уважаемый Александр Тимофеевич! В октябре прошлого года мне поставили катетер, т. К. Моча Перестала выходить. А через месяц мне пришлось поставить цисто-стому, т. Е. Трубку в живот, т. К. Через мочевой канал было оч. Трудно ставить, потому что коленки свелосудорогой и их было не раз*единить. Атония Мочевого пузыря - поставили диагноз. Теперь меняю катетер каждые. 2недели. Я - лежачая. Ревматоидный Артрит с3х лет. Мне сейчас 69. За мной ухаживает сестра. Можно ли восстановить работу мочевого пузыря? Бре