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Наука и техника

Что такое УФ печать?

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На какие материалы возможно нанесение УФ-печати?

Вопрос задан 27.01.2023
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    Ответы на вопрос (1)

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    Несмотря на то, что данный способ печати является относительно новым, его популярность быстро растет. Его используют для нанесения изображений на футболки, баннеры, различные пластиковые, стеклянные, металлические и другие изделия. После нанесения на поверхность, ультрафиолетовые чернила абсолютно безопасны, поэтому изделия с изображениями, нанесенными с использованием данного метода, соответствуют всем общепринятым санитарным стандартам.Существуют два основных вида УФ печати:

    Прямая. Предусматривает нанесение изображения на плоскую поверхность.
    Круговая. Применяется для нанесения логотипов и других изображений на поверхности изделий цилиндрической формы кружек, термосов, стаканов . С помощью инновационной УФ-печати изображения можно наносить на различные поверхности — гладкие, шероховатые и даже ребристые. Этот метод обеспечивает высокое качество, реалистичность и высокую детализацию изображения. Использование специальных красок, требующих низкой температуры в процессе нанесения, позволяет печатать на материалах, чувствительных к высоким температурам. Компания МАРТ – это рекламно-производственная компания, целью которой является оказание широкого спектра рекламных услуг.

    Компания была создана в ответ на возрастающие потребности заказчиков в получении качественной и доступной по цене рекламной продукции.

    В компании МАРТ работают профессионалы с многолетним опытом изготовления наружной и интерьерной рекламы, полиграфии и дизайне. уф-печать в электростали

    Креативность и индивидуальный подход к заказам, качество выпускаемой продукции, короткие сроки и невысокие цены – наши конкурентные преимущества!

    27.01.2023

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