Восстановления зубного ряда или так себе лечение?

Что такое зубной имплант? Имплантат или коротко – имплант, это материал небиологического происхождения, внедряемый в живой организм. При этом предполагается, что имплантат будет полностью или частично выполнять функции повреждённого или отсутствующего органа (в нашем случае зуба, вернее, корня зуба). Основная цель имплантация зубов , которую преследует имплантация зубов, это восстановление жевательной функции.Постоянно появляются новые системы, новые методы и виды имплантации, которые отличаются друг от друга количеством этапов, местом внедрения импланта. Имплантация сопровождается нарушением целостности мягких тканей. Их восстановление может сопровождаться воспалительной реакцией, которая является нормой. После операции возможно покраснение места имплантации, незначительный отек и болезненность. Пациент также может ощущать онемение. Как правило, симптомы длятся не более 2-3 дней. Сразу после имплантации врач предлагает несколько минут подержать лед. Такие холодные компрессы можно делать самостоятельно несколько раз в день.