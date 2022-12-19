абразивной обработки металла и камня

Концентрат СОЖ Синапол. Использование смазочно-охлаждающих жидкостей снижает трение, охлаждает поверхность. Это позволяет ускорить процесс обработки, повышает качество продукции, увеличивает точность обработки и продлевает срок службы станков.

В зависимости от условий работы, типа оборудования, инструментария и технологии производственного цикла, подбирается СОЖ. Рабочие свойства и сфера применения СОЖ довольно разнообразны и зависят и зависят в первую очередь от состава концентрата СОЖ и наличия различных функциональных добавок.

СОЖ делятся на масляные СОЖ, полусинтетические маслосодержащие водоразбавляемые эмульсолы, не содержащие масла полностью синтетичесские водоразбавляемые концентраты.

Масляные СОЖ используют в тяжелых режимах работы, при глубоком резе металла и низкой скорости подачи и имеют ограниченную сферу применения.

Наиболее широкое применение в производстве находят полусинтетические и синтетические водоразбавляемые СОЖ.

За время своей работы компания «Техносож» наладила развитую дилерскую сеть и приобрести нашу продукцию можно в магазинах СОЖ в разных уголках страны. Cпециалисты помогут с выбором оптимального варианта смазочно-охлаждающей жидкости, которая будет отвечать всем запроса клиента. Концентраты СОЖ продаются в таре различного объема подходящей как для нужд малого бизнеса так и для промышленных предприятий.