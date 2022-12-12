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Психология

очень благодарна вам за ваши психологические статьи

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обожаю вашу рубрику по психологии - я получаю в ваших статьях ответы на свои неутомимые вопросы, которые мучили меня долгое время. спасибо вашим авторам. я начинающий веб-дизайнер и бывший веб-разработчики - не хотели бы получить бесплатный редизайн сайта (более современный) - бесплатно? моя выгода в привлечении новых читателей (за счет приятного дизайна) и поддержке жизни вашего блога + работа в портфолио. если вы заинтересованы, напишите мне на почту пожалуйста lily993fix@gmail.com

Вопрос задан 12.12.2022
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