Если вас интересуют антикварные книги до 1935 года, то можете посмотреть на сайте https://антиквариат37.рф/category/antikvarnye-knigi-do-1935-goda/ и там обычно есть неплохая подборка именно антикварных книг. Я собираю старинные антикварные открытки разные а вот книги меня не очень интересуют. Но видела что есть и книги на сайте интернет магазина этого. Про цену не скажу, не интересовалась