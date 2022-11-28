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Антикварные книги

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Подскажите куда можно обратиться что бы купить антикварные книги? Сайт может какой есть авторитетный

Вопрос задан 28.11.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    Если вас интересуют антикварные книги до 1935 года, то можете посмотреть на сайте https://антиквариат37.рф/category/antikvarnye-knigi-do-1935-goda/ и там обычно есть неплохая подборка именно антикварных книг. Я собираю старинные антикварные открытки разные а вот книги меня не очень интересуют. Но видела что есть и книги на сайте интернет магазина этого. Про цену не скажу, не интересовалась

    28.11.2022

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    Комментарии (Всего: 0)

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