Юридеческие услуги

Подскажите сайт где можно узнать про юридические услуги для предпринимателей и предприятий. У нас молодое чп и пока что штатного юриста нет а правовая помощь уже нужна
Могу посоветовать вам юридическое агентство Антанта https://jurist-arbitr.ru/ которое как и предоставляет разного рода юридические услуги для предпринимателей да и частным лицам тоже. Хотя вам конечно лучше иметь своего юриста в компании. Конечно он не всегда может решить все юридические вопросы но тем не менее юрист нужен. А пока что можете получить квалифицированную юридическую помощь в агентстве антанта
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